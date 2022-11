Studenti si zkusili cvičné fyzické testy

V pátek 4. listopadu si mohli studenti vyzkoušet cvičné fyzické testy potřebné pro přijetí k Policii České republiky. Této možnosti se zúčastnily tři třídy žáků třetích ročníků Střední školy technické a dvě třídy studentů z čtvrtých ročníků Střední školy diplomacie a veřejné správy. S těmito školami mostecká policie dlouhodobě spolupracuje. Žáci zde mají možnost studia oboru bezpečnostně právní činnosti a absolvent má předpoklady pro službu v ozbrojených složkách. Na půdě velebudické školy tak všichni mohli okusit, co je potřeba splnit pro práci u policie. Fyzické testy jsou nedílnou součástí přijímacího řízení do služebního poměru. Uchazeči musí v daných limitech splnit celkem čtyři disciplíny. Jedná s o člunkový běh, kliky, celomotorický test a běh na jeden kilometr. Kompletní informace potřebné pro přijetí k policii naleznete zde. Tento cvičný den se testů účastnilo celkem 92 žáků. Z tohoto počtu 42 studentů splnilo předepsané limity a všichni tak mohli zjistit, kde jsou jejich mezery, na kterých je potřeba zapracovat. V rámci spolupráce středních škol a policie mají budoucí absolventi možnost si na jaře příštího roku vyzkoušet fyzické testy tak zvaně „naostro.“ Při úspěšném zvládnutí všech disciplín obdrží potvrzení o splnění, které jim platí, pro účely zájmu o přijetí do služebního poměru, jeden rok.

Minulý pátek se cvičných testů účastnili i policisté speciální pořádkové jednotky. Zdatnější studenti mohli porovnat svoji fyzičku a tu, která je potřeba v případě zájmu služby na speciálním útvaru. Test je zde rozšířen o další cvik a zájemce musí splnit limit ve shybech