Svatebčané se musí prokázat bezinfekčností

Při konání svatebního obřadu za účasti více než 30 osob bude kontrolována bezinfekčnost účastníků a v případě zjištění přítomnosti osoby, která podmínky bezinfekčnosti nesplní, bude následovat ohlášení porušení opatření příslušným správním orgánům. V případě, že svatebčanů bude méně než třicet, tato podmínka neplatí. U větších svateb ve vnitřních i vnějších prostorách platí tyto podmínky:

a)absolvovalanejdéle před 72 hodinami RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS‑CoV-2 s negativním výsledkem, jde-li o i) osobu mladší 18 let věku, nebo ii) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN), tj. osobu s kontraindikací; nebo

iii) osobu očkovanou proti onemocnění covid-10, pokud

od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, tj. osobu s neukončeným očkováním; nebo b)byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování nebo certifikátem o provedeném očkování vydávaným podle nařízení Evropské unie o digitálním certifikátu EU COVID, za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu; za národní certifikát o provedeném očkování se považuje písemné potvrzení vydané alespoň v anglickém jazyce oprávněnou osobou působící v třetí zemi, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví; písemné potvrzení musí obsahovat údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci osoby, která potvrzení vydala, a tyto údaje musí být možné ověřit dálkovým přístupem přímo z písemného potvrzení, za předpokladu, že očkování bylo provedeno i)léčivým přípravkem obsahujícím očkovací látku proti covid-19, kterému byla udělena registrace podle nařízení (ES) č. 726/2004, nebo ii)léčivým přípravkem, jehož výroba je v souladu s patentem léčivého přípravku podle bodu i), pokud je tento léčivý přípravek zároveň schválen Světovou zdravotnickou organizací pro nouzové použití; nebo

c)prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) na přítomnost antigenu viru SARS‑CoV-2 nebo RT‑PCR testu na přítomnost viru SARS‑CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Do počtu osob, které se mohou obřadu účastnit, se počítají i děti. Podmínky uvedené pod písmeny a) až c) se však nevztahují na děti mladší 12 let. Dále se tyto podmínky nevztahují na matrikáře a oddávajícího, kteří se do počtu osob účastnících se sňatečného obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství nezapočítávají, neboť jsou na místě z titulu výkonu své funkce, resp. výkonu práce.

Dle bodu 14 písm. b) mimořádného opatření se zakazuje účast na sňatečném obřadu nebo prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19.

Matrikář a případně další určený pracovník úřadu budou splnění podmínek uvedených pod písmeny a) až c) bodu I/15 mimořádného opatření kontrolovat (v místě určeném obcí pro konání slavnostních obřadů), a to na základě bodu I/14 písm. c) mimořádného opatření. Účastníci sňatečného obřadu a prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství jsou podle téhož bodu povinni splnění podmínek prokázat. V případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/15 neprokáže, zakazuje se takové osobě účast na akci.

O kontrolu splnění těchto podmínek mohou být požádány také orgány Policie ČR a hygienické stanice.