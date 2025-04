Švestková dráha zve 1. května na Prvomájovou parní jízdu

Užijte si Prvomájové parní jízdy na Švestkové dráze (Most – Litoměřice horní nádraží a zpět) s historickou soupravou taženou legendární parní lokomotivou 464.102 z roku 1940, známou pod přezdívkou Ušatá ze sbírky Národního technického muzea.

První spoj vyjíždí z Mostu v 7:30 hod. a vracet se bude z Litoměřic horního nádraží v 10:25 hod. Druhý vyjede z Mostu ve 13:30 hod. a z Litoměřic horního nádraží vyrazí zpět v 16:25 hod. V soupravě nebude chybět bufetový vůz s občerstvením pro malé i velké cestovatele.

Dospělí cestující v jednom směru zaplatí 170 Kč, děti od 2 do 18 let 80 Kč a nejmenší cestující do 2 let mají jízdné zdarma. Jízdenky lze zakoupit pouze ve vlaku, místa nelze dopředu rezervovat. Protože jde o mimořádné spoje, ve vlacích neplatí tarif Dopravy Ústeckého kraje (DÚK) ani Systém jednotného tarifu – OneTicket (Jedna jízdenka).