Pokud jste se ještě nesvezli vánočně nazdobenou tramvají či ji chcete vidět na trati, máte možnost až do 6. 1. 2023, a to na lince č. 2 Most, Velebudická – Most, nádraží .

Letos dopravní podnik speciálně vyzdobil článkovou tramvaj EVO 2.