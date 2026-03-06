Tábory či odborné kurzy. Nadační fond Albert rozdělil v kraji téměř půl milionu vítězným dobročinným projektům

Na pomoc dětem a mladým ze sociálně znevýhodněného prostředí v Ústeckém kraji směřuje celkem 450 tisíc korun. Nadační fond Albert rozdal ve středu symbolické šeky jedenáctce dětských domovů a dalších organizací, které uspěly v programu Bertík pomáhá 2026. O nejlepších projektech rozhodli zákazníci místních obchodů Albert. Za posledních pět let dosáhla celková podpora v kraji téměř 4,5 milionu korun.
Program Bertík pomáhá podává pomocnou ruku již po šestadvacáté. Díky darovaným prostředkům můžou organizace zajistit dětem smysluplné trávení volného času, prázdnin, rozvíjet je a vzdělávat či jim poskytnout psychologickou podporu, kterou potřebují. „Ústecký kraj je jedním z regionů, kde je dlouhodobě naše pomoc jedna z nejvyšších. Za posledních pět let jsme zde rozdělili celkem 4 468 603 korun. Částka zahrnuje jak finanční, tak materiální podporu. Těší nás, že pomáháme dětem i mladým lidem, aby mohli lépe vykročit do dospělého života,“ řekl Jiří Mareček, předseda Nadačního fondu Albert.
Slavnostní setkání u příležitosti ocenění vítězných organizací v programu Bertík pomáhá 2026 ve středu hostil Krajský úřad Ústeckého kraje. „Velmi si vážím toho, že Nadační fond Albert dlouhodobě stojí po boku dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí právě v našem kraji. Každá taková podpora má konkrétní dopad na jejich vzdělávání, sebevědomí i budoucí uplatnění. Věřím, že společně budeme i nadále vytvářet příležitosti tam, kde jsou nejvíce potřeba,“ uvedla Jindra Zalabáková, 1. náměstkyně hejtmana Ústeckého kraje pro oblast školství, mládeže a sportu.
Bertíci pomáhají dětem lépe trávit volný čas
Charitativní program přináší unikátní příležitost, jak se může veřejnost prostřednictvím hlasování o projektech seznámit s činností i konkrétními příběhy organizací v regionu a podpořit vzdělávání a rozvoj dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Celkem jedenáctka projektů z Ústeckého kraje, kterou vybrali odborníci z Nadačního fondu Albert, se ucházela o přízeň zákazníků. Na základě jejich hlasování ve 14 místních obchodech Albert pak fond rozdělil 450 tisíc korun. Podpořenými organizacemi jsou dětské domovy ze Střekova, České Kamenice, Tuchlova, výchovné ústavy z Buškovic a Kostomlat pod Milešovkou, Charity z České Kamenice, Mostu dále Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě, Květina z.s., Obrnické centrum sociálních služeb a Centrum pro náhradní rodinnou péči.
„S finanční podporou Nadačního fondu Albert mají děti a mladí lidé z naší organizace možnost zažít aktivity, které jim otevírají nové obzory a posilují jejich šance do budoucna. Pomoc přímo reflektuje aktuální potřeby pomáhá se školní přípravou, rozvojem sociálních kompetencí, finanční gramotností, přípravou na zaměstnání i zvládáním psychických obtíží,“ říká Jana Kořínková, vedoucí NZDM Sv. Sofie, Charita Česká Kamenice.
„Vážíme si finanční i materiální pomoci od fondu. Velmi oceňujeme, že reaguje na aktuální potřeby a hledá možnosti, jak organizace podpořit. Velmi děkujeme za vše, co pro naši organizaci udělal,“ popsala Markéta Strížová, ředitelka Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě.
Bertík pomáhá 2026: Oceněné projekty v regionech Ústeckého kraje
Dětský domov Střekov – Cesta za úsměvem
Dětský domov se snaží, aby každé dítě odjelo na tábor a zažilo nezapomenutelná dobrodružství. Tábory je podporují v osobním růstu, sociálním rozvoji či v navazování nových přátelství.
Květina, z. s. – Květina pro rodiny
Projekt pomáhá rodinám v nepříznivé životní situaci. Podporuje je v důležitých oblastech života od hospodaření s financemi přes vzdělávání a péči o děti až po posilování duševního zdraví dětí.
Výchovný ústav a dětský domov se školou Kostomlaty pod Milešovkou – Prázdninový pobyt dětí 2026
Děti, které nemají koho navštívit v průběhu prázdnin, si užijí rekreační pobyt plný sportovních a kulturních zážitků stejně jako jejich vrstevníci z fungujících rodin.
Dětský domov Česká Kamenice – Léto plné zážitků
Děti prožijí letní prázdniny jako jejich vrstevníci. Na táboře budou rozvíjet sociální dovednosti, posilovat sebevědomí, podporovat zdravé vztahy a dostanou prostor pro osobnostní růst mimo institucionální prostředí.
Charita Česká Kamenice – Bezpečný prostor pro růst dětí a mládeže, aneb Bertíkova podpora
Projekt podporuje děti a mládež ze znevýhodněného prostředí v České Kamenici pomocí vzdělávacích, rozvojových a terapeutických aktivit. Posílí jejich psychickou odolnost a připraví je na samostatný život.
Dětský domov Tuchlov – Letní tábory pro děti z Dětského domova Tuchlov
Tábory představují pro děti z dětských domovů jedinečnou příležitost k osobnímu růstu, sociálnímu rozvoji a získání nových zážitků. Umožní jim prožít volný čas obdobně jako jejich vrstevníci.
Charita Most – Krok za krokem v Zastávce
Projekt podporuje vzdělávání a smysluplné trávení volného času dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a tím zlepšuje šance na úspěšnější budoucnost.
Diakonie ČCE – Středisko sociální pomoci v Mostě – Klíč k duši – krizová intervence pro děti a mladé
Úzkosti, sebepoškozování či deprese – i tím si procházejí děti. Díky výcviku krizové intervence a terapeutickým pomůckám dokážou odborné pracovnice zasáhnout včas a být jim oporou.
Obrnické centrum sociálních služeb – Obrníme se znalostmi
Projekt prostřednictvím doučování v místní komunitě posiluje školní úspěšnost a sebevědomí. Navazuje na prevenci předčasných odchodů ze školy a přispívá k úspěšnému životu.
Centrum pro náhradní rodinnou péči, o.p.s. – Šance pro děti v náhradní rodinné péči
Projekt podporuje talent a sny dětí v náhradní rodinné péči. Ať už jde o hudbu, sport, tanec či cokoliv jim dělá radost. Zároveň zajišťuje doučování a psychologickou pomoc, aby měly děti ty nejlepší šance postavit se na vlastní nohy.
Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice – Cesta, která funguje
Odborné kurzy otevírají dveře do světa práce. Čtveřice mladých dostane možnost získat řidičský průkaz, nebo oprávnění na vysokozdvižný vozík, pilu a křovinořez.