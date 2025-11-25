Talentovaní klavíristé opět zazáří v Ústí nad Labem

58. ročník mezinárodní klavírní soutěže Virtuosi per musica di pianoforte se bude konat – jak je již krásným zvykem díky mnohaleté spolupráci – opět v Divadle města Ústí nad Labem, a to 26. – 28. listopadu 2025.
K tomuto výročí obdržela pořádající Základní umělecká škola Evy Randové v Ústí nad Labem rovných 58 přihlášek mladých klavíristů. Ti zastupují 14 zemí – pro tuto soutěž nově také Austrálii a Singapur.
Loňský absolutní vítěz Virtuosi per musica di pianoforte Adam Znamirovský (ČR) zahájí 26. listopadu v 18 hodin soutěžní setkání mladých klavíristů při slavnostním koncertě, ve spolupráci s orchestrem Divadla města Ústí nad Labem.
U Adama vidíme neustále se zvyšující úroveň jeho interpretace: „Byl jsem na VMP šestkrát. „Prokousal“ jsem se všemi věkovými kategoriemi – od první až po čtvrtou. Poprvé jsem tam hrál v roce 2017, to mi bylo sedm, byl jsem tehdy v první kategorii jako druhý nejmladší a dostal jsem čestné uznání. … V roce 2021 jsem soutěžil už ve druhé kategorii, odvezl jsem si 2. cenu a k tomu Cenu senátora Jaroslava Doubravy. … V následujícím roce jsem se posunul do třetí věkové kategorie a odvezl jsem si spolu s 1. cenou také Cenu taipejské ekonomické a kulturní kanceláře. … V roce 2024 jsem hrál za čtvrtou, nejvyšší věkovou kategorii. Získal jsem 1. cenu, k tomu titul absolutního vítěze a několik dalších vedlejších cen.“ (zdroj: www.klasikaplus.cz)
Ve čtvrtek a v pátek budou následovat první i druhá kola soutěže, přičemž I. kategorie – pro děti do 9 let – je pouze jednokolová. Mladí klavíristé mají předepsaný soutěžní repertoár i minutáž. V pátek 28. listopadu 2025 v 19 hodin pak v Divadle města Ústí nad Labem proběhne slavnostní vyhlášení výsledků, předání zvláštních cen a koncert vítězů.
Ředitel soutěže Marek Korbélyi vyhlíží 58. ročník s nadšením: „Mezinárodní porota s předsedou – významným českým klavíristou – Martinem Kasíkem. Zkušený organizační tým ze ZUŠ Evy Randové. Podpora státních institucí a mezinárodních organizací. A především tři dny plné hudby v podání mladých talentovaných klavíristů, kterým naše soutěž Virtuosi per musica di pianoforte otevírá dveře dále do světa vysokého umění. Co víc si mohu přát!“
Virtuosi per musica di pianoforte již tradičně probíhá pod záštitou hejtmana Ústeckého kraje a primátora Statutárního města Ústí nad Labem. K Mgr. Richardu Brabcovi a PhDr. Ing. Petru Nedvědickému se stejně jako v letech minulých připojí také velvyslanci mnoha zemí působící v České republice.
Veškeré informace o mezinárodní klavírní soutěži Virtuosi per musica di pianoforte naleznete na www.virtuosi-ipc.com. Vstupenky na koncerty zakoupíte na www.vstupenkyusti.cz.