Taneční kurzy v Citadele se znovu rozjedou od září – ještě máte čas na přihlášky!

Kurz tance a společenského chování pod vedením tanečního mistra Stanislava Uxy bude zahájen 14. září 2022. Taneční lekce budou probíhat vždy ve středu od 18.00 do 20:00 hodin na Společenském sále v KD Citadela. Čeká vás 12 lekcí + Prodloužená a na závěr Věneček. Jedna lekce bude věnována Etiketě a stolování, včetně večeře.



Základní taneční kurz pro mládež je určen všem, kteří se chtějí naučit něčemu novému. Znalost společenských tanců a společenského chování je přínosem do budoucího společenského života a také určitým vstupem do světa dospělých. A především, odnesete si vzpomínky a zážitky, na které budete i po létech vzpomínat.

V tanečních se seznámíte se základními kroky a figurami tanců: standardních – waltz, quickstep, valčík, slowfoxtrot, tango, latinských – cha cha, jive, blues, polka, letkis, mazurka, mambo bolero, samba…

Kurzovné na účastníka činí 2.700 Kč. Uhradit jej můžete bankovním převodem na č.ú.: 3407570287/0100, do poznámky uveďte jméno účastníka, nebo hotově/kartou v kanceláři či pokladně Citadely. Účastník je závazně přihlášen do kurzu až po zaplacení kurzovného.

Účastníci kurzu obdrží po uhrazení poplatku voucher s 10% slevou na půjčení společenských šatů a na půjčení či prodej pánského obleku v Salónu Delta Most a slevu 1.500 Kč

na pánský oblek značky BANDI.



Přihlásit se můžete do 9. 9. 2022. Lépe je hlásit se v páru.

Online přihlášku vyplňte zde: Citadela – přihláška

Rozvrh hodin (vždy středy): 14.9., 21.9., 28.9., 5.10., 12.10., 19.10., 2.11., 9.11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12.

Prodloužená – možnost jak ukázat svým rodičům a nejbližším, co jste se v kurzu naučili, sobota 5. 11. 2022

Věneček – závěrečný slavnostní večer s živou hudbou, sobota 10.12.2022



Na taneční lekce doporučujeme toto oblečení:

Dívky: krátké společenské šaty (tzv. koktejlky) nebo kombinace sukně a halenky či společenského trička (top), boty na nižším podpatku s pevnou patou, což je důležité pro Vaši bezpečnost, aby se boty při rychlých tancích nevyzouvaly.

Chlapci: tmavý oblek (černý, tmavě modrý či šedý), společenské nebo taneční boty, bílá či barevná společenská košile, kravata či motýlek, bílé rukavičky.