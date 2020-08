Taneční skupina The F.A.C.T. přijme nové tanečníky!

Na sále taneční skupiny The F.A.C.T (bývalý Klub železničářů v ulici A. Dvořáka 2455) proběhne 4. září nábor nových tanečníků

Hledají se noví tanečníci:

Baby děti taneční přípravka (ročníky 2016 – 2014),

MINI děti taneční přípravka (ročníky 2014 – 2012),

Děti C začátečníci (ročníky 2012 – 2008),

Děti B mírně pokročilý (2012 – 2008,

JHVK C začátečníci (2007 – a níž)

JHVK B mírné pokročilý (ročníky 2007 – a niž)

TEAM rodičů (od 25 let a starší)

Pokud máte zájem se stát členem dobré party lidí a dobrých tanečníků, neváhejte a dorazte v těchto časech:

16:00 – 17:00 nábor BABY děti + MINI Děti

17:00 – 18:00 nábor Děti

18:00 – 19:00 nábor JHVK

19:00 – 20:00 Team rodičů

Sebou: sportovní oblečení

Přihlášku a veškeré informace dostanete na místě.

Kontakt: Julie Dinhová 605 291 951