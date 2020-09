Taneční studio Kamily Hlaváčikové sbíralo medaile na Mistrovství České republiky

Taneční studio Kamily Hlaváčikové se zúčastnilo Mistrovství České republiky v Jablonci nad Nisou. Talentovaní tanečníci z Mostu na mistrovství získali prvenství hned v několika disciplínách a obhájili tak své úspěchy z minulé sezóny.

„Děti těsně před soutěží přijely ze soustředění, na kterém se snažily dohnat zameškané tréninky. Dřina se vyplatila, a tak se titulem mistrů ČR mohou těšit všechny tři skupiny,“ uvedla šéftrenérka a majitelka studia Kamila Hlaváčiková.

„Klauní show“ naprosto uchvátila diváky. Není se čemu divit, nejmenší tanečnici je pět let a tak kromě tanečních výkonů zapůsobila i roztomilost. Skupina dětí od osmi let uspěla s choreografií „Aladin“, ve které děti předvedly všech pět latinskoamerických tanců. To ovšem nebyla jediná choreografie, se kterou se soutěže zúčastnily. Pro některé z nejmladších tanečníků to byla první soutěžní zkušenost, proto radost z vítězství byla o to silnější. Choreografie nejmladších s názvem naprosto uchvátila diváky. Není se čemu divit, nejmenší tanečnici je pět let a tak kromě tanečních výkonů zapůsobila i roztomilost. Skupina dětí od osmi let uspěla s choreografií , ve které děti předvedly všech pět latinskoamerických tanců. To ovšem nebyla jediná choreografie, se kterou se soutěže zúčastnily.

„Lví Král“ a na rozdíl od té první v ní děti předvádí karibské tance. Poslední skupinou, která se soutěže zúčastnila, byly juniorky. Slečny přebraly otěže po mažoretkách a rozhodly se, že zkusí štěstí v kategorii cheerleaders. Dívky s choreografií „Úžasňáci“ opravdu zazářily a vysloužily si tak krásné první místo. I tyto slečny měly připravené dvě choreografie. Tou druhou byla sestava inspirovaná filmem „Mamma Mia“, za kterou získaly stříbrné medaile. „Tímto bychom chtěli Všem tanečníkům, trenérům, partnerům i rodičům pogratulovat a zároveň poděkovat za reprezentaci města,“ dodala šétrenérka.

Soutěž ale není pouze o skupinách, část tanečníků z TSKH Most získala ocenění i za svá sólová vystoupení. Mezi sólisty byla velká konkurence, v kategoriích se kolikrát tancovalo čtvrtfinále, semifinále a nakonec závěrečné finále. Zatímco skupinová část byla spíše přehlídkou, mezi sólisty byla konkurence vysoká. Dva svěřenci Kamily Hlaváčikové se ovšem konkurence nezalekly a vybojovali zlaté medaile. Sebastián Holota získal zlato hned za dva karibské tance a tanečnice Anna Ptáčková získala první místo svou karibskou show. Sebovi a Aničce kromě se zlaté medaile na krku zablýskla i stříbrná, u Aničky za Paso Doble a u Seby byly dokonce tři a to za tance Cha-Cha, Samba a Salsa. Nebyli ovšem jediní. Druhé místo si v sólových disciplínách odvezla také Eliška Puschnerová za show v kategorii all styles, Eliška Kurková za karibskou show, Mia Holčáková za sambu, Eliška Černá za Merengue a Daniela Zemková za Salsu. Posledním umístěním na bedně je třetí místo a i to se reprezentantům povedlo získat. Bronzové umístění vybojovala Mia Holčáková za tanec Cha-cha, Eliška Uxová za tanec Bachata, Sebastián Holota za tanec Jive, Eliška Černá za tanec Bachata a Pavlína Černá za tanec Salsa. Potlesk si zasloužili i další tanečníci, kteří se dostali až do finále. Kamila Hlaváčiková na soutěž vyslala také jedno duo Elišku Uxovou a Charlottu Brisudovou, které získalo krásné druhé místo za tanec Merengue.

Úspěchů tanečníci utržili mnoho, doufejme, že toto nebyla první a zároveň poslední soutěž sezóny a Taneční studio Kamily Hlaváčikové spolu s dalšími kluby na Mostecku budou ještě mít šanci svůj talent předvést a porovnat s ostatními i na jiných soutěžích.