Testování rallyových týmů se vydařilo, autodrom vypíše další termíny

Dvacet soutěžních speciálů se v sobotu prohánělo po malém závodním okruhu mosteckého autodromu. Rallyové týmy tak naplno využily premiérové nabídky otestovat jezdce a techniku před zahájením sezony.

O testování už projevily zájem další týmy, znovu chtějí přijet i někteří z účastníků prvních testovacích jízd. „V nejbližší době proto vypíšeme další termíny,“ uvedl obchodní manažer pro sport Autdromu Most Jakub Krafek.

O spokojenosti týmů svědčí například reakce jezdce Jaroslava Matouška, který v Mostě vyzkoušel po zimním klidu připravenost vozu Škoda Felicia na ostrý start do sezony. „Testování bylo úžasné, rád se zúčastním jakýchkoli dalších akcí na autodromu. Takovou profesionalitu a zázemí jsem dlouho nezažil. Klobouk dolů, byl to skvělý den,“ nešetřil chválou na pořadatele.

Testování na zhruba dvoukilometrovém okruhu s asfaltovým a šotolinovým povrchem trvá osm hodin s hodinovou přestávkou, takže se pohodlně vystřídají všichni přihlášení. Do konce sezony autodrom počítá minimálně s dalšími dvěma testy. Jeden z nich se uskuteční před závodem The Most RALLY #2 na konci května. „Apelujeme na posádky, aby neváhaly zasílat své návrhy termínů, nebo se obrátily na tel. č. 702 143 247 či e-mailovou adresu krafek@autodrom-most.cz,“ doplnil Krafek.

Při testování rallyových vozů si lze pronajmout i další doplňkové služby, například časomíru, onboard kameru, catering, učebnu, prezentační prostory či hostesky. Areál je vybaven Wi-Fi připojením zdarma a zázemím s restaurací a toaletami.