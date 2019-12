Těžební společnosti Sev.en Energy budou mít nového generálního ředitele

Těžební společnosti skupiny Sev.en Energy čeká od počátku roku změna na nejvyšším postu. Dosavadního generálního ředitele Vladimíra Roučka nahradí Petr Lenc, který až dosud působil mnoho let ve funkci ředitele státního podniku Palivový kombinát Ústí.

„Změnou na postu generálního ředitele těžebních společností dochází k přirozené generační obměně. Vladimír Rouček v uplynulých letech prošel v pozici generálního ředitele složitým obdobím konsolidace skupinových aktivit a má velký podíl na tom, že jej skupina zvládla úspěšně. Patří mu za to obrovský dík a uznání,“ říká Luboš Pavlas, CEO skupiny Sev.en Energy. Vladimír Rouček působil v těžebních společnostech skupiny Sev.en Energy v různých funkcích padesát let a jeho spolupráce s nimi bude pokračovat i po odchodu z postu generálního ředitele.

Úkolem Petra Lence bude pokračovat v nastaveném směřování skupiny a provést těžební společnosti obdobím transformace a změn na energetickém trhu.

Petr Lenc je absolventem střední průmyslové školy strojní v Teplicích a následně Fakulty strojní ČVUT v Praze. V první polovině devadesátých let pracoval jako vedoucí provozu autodopravy ve státním podniku Palivový kombinát Ústí. Od roku 1995 do roku 2001 působil ve společností Chlumecká akciová nejprve jako vedoucí provozu, později jako technický ředitel. Od roku 2001 zastával post ředitele státního podniku Palivový kombinát Ústí.

Je ženatý, má dva syny. Ve volném čase se věnuje turistice a sportu, k nejoblíbenějším patří florbal, který hraje aktivně a je i činovníkem florbalového klubu v Ústí nad Labem, kde s rodinou žije.