Tip na nedělní výlet: Lázeňské slavnosti v Teplicích

Dnes, v neděli 1. září se v Teplicích konají Lázeňské slavnosti.

Za pokladem lvice

v neděli 1. září od 10 do 17 hodin

Lázeňská ulička, Teplice

„Aby příběhy lázní i města byly živé a přístupné místním i návštěvníkům, rok co rok oživujeme slavné lázeňské legendy. Dějiny lázeňských Teplic jako nejstarších lázní střední Evropy jsou nesmírně bohaté, proto jde pokaždé o nový příběh. Už tuto neděli 1.9. opět Lázeňskou uličku proměníme ve směs jeviště i hlediště a vydáme se ZA POKLADEM LVICE,“ říká Dagmar Eflerová ze společnosti Lázně Teplice v Čechách a dodává: „Podnikneme výlet do Lázní Teplice v 16. století. Začíná Rudolfinská doba, právě letos se Jeho císařská milost Rudolf II. Habsburský přestěhoval do Prahy. O Karlových Varech ještě nebylo mnoho co říci a Teplice už měly cestu do nejvyšších vrstev společnosti prošlapanou. Proto investovaly. Stavěly první kamenné lázeňské domy, dostavěly zámek a založily zahradu, byly zařazeny mezi 10 nejvýznamnějších lázní světa a těšily se z přízně saských kurfiřtů, kteří Teplice pravidelně navštěvovali po několik generací. Spolu s přechodem z dřevostaveb k moderním kamenným stavbám chtěli Tepličtí zainvestovat také do důstojného chrliče pro zdejší vzácný pramen. Pojďme sledovat, jak si s tímto úkolem poradili a proč to nakonec není lev, ale lvice“…

Kostýmovaná prohlídka THERMALIA v každou celou hodinu od 10 do 17 hodin.