Tip na výlet: Pálení čarodějnic v Zooparku Chomutov

Nasaďte klobouky, načechrejte kočky, nastartujte košťata a v sobotu 30. dubna od 16 do 19 hodin můžete vyrazit do Zooparku Chomutov na odpolední Pálení čarodějnic s Kozou Rózou. Akce začíná v prostoru dětské zoo bude připravený zábavný program, hudební doprovod či soutěž o nejhezčí dětskou i dospělou čarodějnici. A samozřejmě nebude chybět oheň. Pozor – buřty s sebou! Rodiny, které již vlastní soutěžní kartu z první akce Rodinného zápolení, mají do zooparku vstup zdarma. Více najdete na stránce Koza Róza a Rodinné zápolení.