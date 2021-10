To nejpeší s Pink Floyd v Rokáči Vinohrady

To nejlepší z legendárních Pink Floyd do mosteckého Rokáče Vinohrady přiveze CZECH FLOYD. S jejich show „Another Gig In The Wall vystoupí v pátek 22. 10. od 21 hodin.

CZECH FLOYD je aktuálně nejpoptávanější česká Pink Floyd tribute kapela. Můžete se těšit na známé i méně známé hity Pink Floyd, včetně Shine On You Crazy Diamond, Take It Back, Learning To Fly, Money, Run Like Hell, High Hopes, Us And Them, Wish You Were Here, Another Brick In The Wall a další. V aranžích a s perfektní angličtinou jako je nehraje žádná jiná tribute kapela u nás. Těší se na vás Tomáš, Standa, Karel, Vítek, Vašek, Míra, Majda a Martina, #czechfloyd.

Tomáš Gregořica – zpěv, kytary

Karel Zdeněk – klávesy, zpěv

Vítězslav Vaníček – kytary, steel kytara

Standa Spilka – baskytara

Václav Kaňka – bicí

Anna Machová – zpěv

Martina Bártová – zpěv

Miroslav Mráz – saxofon, klávesy

Rezervace vstupenek na e-mailu rezervace@rokac-vinohrady.cz

Uveďte jméno, datum koncertu, počet osob a telefonní kontakt. Poté si lístky vyzvednete v den konání koncertu od 19:00 do 20 hodin.

Hrát se bude hrát i v sobotu 23. října. Do mosteckého Rokáče zavítají dvě přespolní kapely tvrdšího ražení: STATION BEGGARS z Chomutova hrající neuchopitelný mix různých odnoží rocku a TROJKA z Klášterce nad Ohří zastávající svůj osobitý „tricore“.

Přijď si poslechnout, co se hraje i v jiných koutech našich krásných Sudet a podpoř muzikanty dlících v těchto končinách! Začátek bude v devět večer.