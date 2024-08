Tradiční vrchol sezony – závody tahačů slibují nezapomenutelný víkend plný rychlosti a zábavy pro celou rodinu

Závody plné adrenalinu, drsných soubojů a rychlosti zažije Most poslední prázdninový víkend od 30. srpna do 1. září 2024. Mostecký autodrom láká na spojení tradiční Czech Truck Prix s evropskou sérií NASCAR Whelen Euro Series. Akci doprovodí bohatý program v jehož rámci se uskuteční i The Most Truck Festival, spanilá jízda městem a na diváky čeká i pořádná nálož doprovodných aktivit v rámci areálu mosteckého autodromu.

Goodyear FIA European Truck Racing Championship, evropský šampionát závodních tahačů, patří k nejočekávanějším událostem sezóny. Během víkendu se diváci mohou těšit na čtyři ostré závody – dva v sobotu a dva v neděli. Druhý závod každého dne startuje s otočeným startovním roštem a tak není o napínavou podívanou a časté kontakty silných monster nikdy nouze.

Závodní víkend na severu Čech už tradičně doprovodí evropská varianta amerických závodů vozů „stock car“ – NASCAR Whelen Euro Series. Ta přinese také čtyři závody – dva v sobotu a dva v neděli. Série se dělí na EuroNASCAR PRO pro profesionály a EuroNASCAR 2 pro stříbrné a bronzové jezdce. Český šampion Martin Doubek, vítěz EuroNASCAR 2 z roku 2021, bude jedním z účastníků a před domácím publikem bude po předchozích úspěších nastupovat jako lídr šampionátu.

Kromě závodů se můžete těšit i na The Most Truck Festival, který bude oslavou kamionů a truckerů z celé Evropy. Festival nabídne přehlídku nejkrásnějších kamionů, dechberoucí spanilou jízdu po okruhu a prestižní soutěž o nejkrásnější kamion.

Adrenalinový víkend odstartuje už ve čtvrtek 29. srpna, kdy se uskuteční spanilá jízda závodních strojů městem. V 18:00 je naplánována zastávka, kde se jezdci setkají s fanoušky, pro které budou připraveny autogramiády a soutěže o zajímavé ceny. Na místě bude také možné zakoupit zvýhodněné vstupenky.

Na víkend je pro diváky připraven bohatý doprovodný program zdarma, který potěší každého člena rodiny. Milovníci adrenalinu mohou vyzkoušet ukázkové kurzy bezpečné jízdy na polygonu, OFFROAD taxijízdy s vozy IVECO, nebo zhlédnout Dragster show. Na diváky čeká i výstava amerických aut, vystoupení DAKAR vozů, nebo autogramiády jezdců NASCAR i TRUCK. Po oba dny bude navíc pro diváky zdarma i Grid Walk– tedy jedinečná možnost vstoupit přímo na startovní rošt a z bezprostřední blízkosti si prohlédnout vozy i jezdce těsně před startem. Zábavu pro celou rodinu pak na diváckém svahu zajistí ruské kolo, skákací hrad, dětské soutěže a herna v Auto Galerii.

V neděli po skončení programu je pro zájemce připraven společný běh po závodní dráze, kterého se může zúčastnit široká veřejnost, a to i bez vstupenek.