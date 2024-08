Noční hlídka Pavla Kremla v mosteckém divadle

Výstavní síň Zlatá trojka a Městské divadlo v Mostě zvou v úterý 10. září 2024 v 17:00 na zahájení výstavy Noční hlídka laureáta ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2023 Pavla Kremla.

„Nesnažím se o do sebe zahleděné výtvarno“, říká Pavel Kreml (1954). To by mu prý nikdo neuvěřil. Čerstvý laureát ankety Osobnost roku Ústeckého kraje 2023, zakládající člen výtvarné skupiny Terč a člen Patafyzického kolegia se narodil, žije a pracuje celý život v Teplicích. Jeho obrazy se snaží pobavit. Je to veselá směs symbolismu, surrealismu, patafyziky a mají v sobě prvky tělesnosti a sexuality, často více i méně oblečená ženská těla. „Jde mi o to, aby na obrazu byla legrace, zábava a aby obraz nebyl hloupej. Když si zafandím, tak tomu říkám horníčkovskej humor.“