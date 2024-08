Pozvánka na Pacientskou akademii v ústecké nemocnici

Čeká vás nebo někoho z blízkých ortopedická operace s implantací totální endoprotézy kolena nebo kyčle? Zajímá vás, jak bude vše probíhat? Jsou věci, na které jste se nestihli zeptat vašeho lékaře? Máte obavy, které potřebujete rozptýlit? Nevíte, co si vzít do nemocnice, nebo jak vše zvládnete po operaci doma? To všechno jsou důvody, pro které Krajská zdravotní pořádá ve spolupráci s Fakultou zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem další Pacientskou akademii.

Návštěvníkům budou přednášet špičkoví odborníci z praxe. Uvidíte instruktážní video a naučíte se chodit o francouzských holích ještě před nástupem na operaci pod vedením týmu studentů fyzioterapie místní univerzity. Celým procesem vás provedou: přednosta Ortopedické kliniky FZS UJEP a MNUL MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D., jeden ze skupiny mladších lékařů Ortopedické kliniky MUDr. Jan Černý, lékařka Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny FZS UJEP a MNUL MUDr. Anna Johanidesová, primář ústeckého rehabilitačního oddělení MUDr. Pavel Maršálek, vrchní sestra Ortopedické kliniky Mgr. Dagmar Mandovcová a fyzioterapeutka rehabilitačního oddělení, působící na Ortopedické klinice, Bc. Radka Pavlovská.

Akce se uskuteční v pondělí 26. 8. 2024 od 15:30 do 16:30 hodin, v budově Fakulty zdravotnických studií UJEP v areálu ústecké Masarykovy nemocnice Krajské zdravotní, Sociální péče 3652/13, 400 11 Ústí n. L.