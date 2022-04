Traťák je král! Staňte se traťovým komisařem

Opět se nabízí skvělá příležitost pro všechny, které láká prostředí okruhových závodů a chtěli by se i aktivně zapojit! Autodrom Most nabírá nové traťové komisaře a hlásit se mohou muži i ženy starší 18 let.

Mezi hlavní požadavky patří dobrý zdravotní stav a zodpovědnost. Hodit se ale především bude nadšení pro motorsport, protože se stanete důležitou a aktivní součástí velkých domácích i mezinárodních podniků, jako je třeba mistrovství světa superbiků, které se v Mostě pojede 29. – 31. července. Zájemci mohou posílat své nabídky na email: tvrdik@autodrom-most.cz

O tom, jaké to je být traťovým komisařem, se na vlastní kůži přesvědčil redaktor Světa motorů Michal Štěpanovský, který strávil na Autodromu Most jeden den jako traťový komisař během OMV MaxxMotion NASCAR Show. V plném zatížení a bez jakékoliv úlevy. Jeho autentické zážitky a postřehy si můžete přečíst níže.

Berete svou práci vážně

Kdo zhlédl automobilové závody, dozajista viděl v jejich průběhu signalizaci vlajkami traťových komisařů. Koncem května jsem se rozhodl zkusit, co obnáší jejich práce. „Musíte absolvovat školení,“ sdělil mi Michal Marek, odborný poradce mosteckého okruhu a člen komise okruhových závodů automobilů Autoklubu ČR.

Strávil jsem tedy jeden den ve školicím centru na Autodromu Most. Na závěr několika přednášek s audiovizuálními ukázkami pro nové zájemce o tuto práci jsem dostal pro soukromé dostudování výtisk „Příručka 2019 – traťový komisař“. Brožurku v rozsahu čtyřiceti stran jsem od té chvíle nosil neustále u sebe a dvakrát ji důkladně přečetl.

„Vidím, že berete svou práci vážně,“ říká Jindřich Hrneček, sportovní ředitel okruhu, když se hlásím v sobotu 29. června v 6.41 v dispečinku autodromu. V rukou mám totiž zmíněnou brožuru a fasuji oranžové reflexní oblečení. Když se obléknu, jdu před startovní věž. Při brífinku nás Michal Marek za deset minut seznámí s tím, co všechno se bude během dne dít.