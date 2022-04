To nejlepší ze Slam Poetry zazní ve středu v Citadele

Může být poezie show? Slam poetry je performativní žánr, u kterého je to nezbytné.

Mistr ČR ve Slam Poetry ANATOL SVAHILEC zavítá s originální one man show do Café baru Citadela, a to ve středu 13. dubna od 19 hodin. Slam Poetry je performativní žánr na pomezí poezie a dramatu a má jen málo pravidel: vlastní text, žádné rekvizity, popř. též časový limit. Slameři berou do hry kromě textu slovní i divadelní improvizaci, mimiku, pohyb, konfrontují a zapojují publikum, které jej jim jediným porotcem. Často se pohybují na pomezí rapu, ale rap to není. Vstupné je 140 Kč.

Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky na čísle 476 111 487.