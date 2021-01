Tříkrálová sbírka letos probíhá on-line

Již dvacet let tříkráloví koledníci vychází do ulic, aby požehnali lidem. Netradiční okolnosti vyvolané pandemií koronaviru si však žádají netradiční řešení, proto letos chodí koledníci pouze on-line. Otevřete jim své dveře na www.trikralovasbirka.cz. Do on-line kasičky je možné přispívat do 30. dubna 2021.