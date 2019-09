Trojan točí v Ústeckém kraji

Filmová kancelář Ústeckého kraje výrazně pomohla štábu v čele s režisérem Ondřejem Trojanem najít pro jeho celovečerní snímek Bourák lokace v Ústeckém kraji. Zprostředkovala také kontakty na města Varnsdorf, Šluknov a Rumburk, která filmařům vyšla výrazně vstříc. Města a krajina v opomíjeném Šluknovském výběžku pak příjemně překvapili režiséra i herce samotné.

Většina scén se natáčí ve Varnsdorfu, který však dostane pro film nový název Šlukdorf. „Varnsdorf má svoje specifické kouzlo. Střet časů, kdy zde panoval v druhé polovině 19. století čilý průmysl, v období po 2. světové válce, kdy došlo k vysídlení drtivé většiny místního obyvatelstva, a dnešní dobou, zde vytváří něco ojedinělého, což nás sem právě s filmovým štábem přilákalo,“ uvedl na adresu města těsně sousedícího s Německem herec Jiří Macháček.

Ten hraje ve filmu Rudu. „I když hraju dost zoufalého člověka, měla by ta role mít komický rámec. Ztvárňuji člověka, kterému hned na začátku řeknou, že se ruší herny s automaty, což je jeho byznys. A jak to s ním dopadne? To už se diváci dozvědí v kinech,“ smál se Macháček, který si na herecké složení nemůže stěžovat. S některými herci se na place setkává poněkolikáté (hlavní roli má Ivan Trojan), s režisérem Ondřejem Trojanem potřetí.

Frontman kapely MIG 21 a oblíbený herec je rodákem z Litoměřic. „Točíme v Ústeckém kraji, odkud pocházím a cítím se tu opravdu jako doma,“ dodal. Ve Šluknovském výběžku se bude natáčet do začátku listopadu. Premiéra Bouráka je pak naplánovaná na jaro 2020.