Íčkaři se dnes sešli v Chomutově

S novinkami v oblasti turismu a cestovního ruchu, změnami v areálu Kamencového jezera a ZOO parku Chomutov se zaměstnanci informačních turistických center seznámili na dalším z pravidelných setkání, které organizuje Destinační agentura Krušné hory.

Zaměstnanci turistických center Krušných hor a měst pod horami si během pravidelných setkání vyměňují informace o dění v celé oblasti a získávají přehled, který ke své práci potřebují. Poslední setkání se konalo v Zoo parku Chomutov. Íčkaři si nejprve prohlédli to nejzajímavější, co Zoo park Chomutov nabízí. „Hostitelé, zástupci chomutovského magistrátu a ITC Chomutov pro své kolegy připravili projížďku Safari expresem. Podívali se do míst, které nejsou při běžných prohlídkách k vidění a prohlédli si skanzen Stará Ves. Někteří byli v této části největšího zooparku v České republice poprvé. Turistům mohli zatím nabízet výlet do zooparku pouze podle teoretických znalostí. Nyní mají s tímto výjimečným areálem i osobní zkušenosti,“ uvedla Petra Petrlíková, zástupkyně ředitele Destinační agentury Krušné hory. Další cesta ze skanzenu vedla na Kamencové jezero. I to patří k ZOO parku Chomutov a v letošním roce prošel areál řadou změn. Nejvýznamnější je patrná při prvním pohledu na vodní hladinu. Jezero, které vzniklo zaplavením bývalého kamencového lomu, slouží výhradně k rekreaci. Nově na hladině přibylo pohyblivé plovoucí molo. O historii i současnosti měst Krušných hor přednášel v dalším bodě programu zaměstnancům turistických center Jiří Šlajsna z Oblastního muzea Most. „Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí, které můžeme dál předávat turistům. Právě takové mimořádné historické perličky turisty zajímají nejvíce,“ pochválila přednášku Petra Petrlíková. O Chomutovu se tak íčkaři dozvěděli například to, že tu v minulosti byly největší slévárny v Evropě a právě tady byla vynalezena výroba bezešvých trubek. Železnice, která z Krušných hor odvážela slévárenské výrobky dovážela ryby. V Krušných horách nedaleko Vejprt proto mohla fungovat firma na výrobu produktů z ryb. Další setkání informačních turistických center je naplánováno na prosinec. Íčkaři se tentokrát sejdou na Lesné v nově budovaném muzeu.