Trojlístek si muže vyhlédl, poté ho ve výtahu oloupil

Vyšetřovatel mostecké policie obvinil ze zvlášť závažného zločinu loupeže tři muže ve věku 20, 20 a 18 let, všechny z Litvínovska. Ti si měli koncem října vytipovat na ulici pozdě v noci muže, kterého neznali a hodlali ho okrást. Jeden z nich muže oslovil a cestou k bydlišti poškozeného tomu namluvil, že ve stejném domě bydlí jeho teta a on ji jde navštívit. Dostal se do domu a následně za ním přišli jeho komplici. Ve výtahu panelového domu povedený trojlístek začal muži nadávat a následně ho napadl i fyzicky takovým způsobem, že ho srazil na zem. Poté ho neznámí měli prohledat a z bundy mu měli odcizit mobilní telefon a peněženku s hotovostí a doklady. Trojice posléze z domu utekla. Krátce po loupeži policisté zadrželi dva podezřelé, na druhý den byl trojlístek kompletní. Policie obviněné stíhá na svobodě. Odcizené věci byly zajištěny.