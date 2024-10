U Chanova se opravuje komunikace, do konce roku počítejte s uzavírkou

Na silnici I/13 mezi Mostem a Bílinou u obce Chanov provádí Ředitelství silnic a dálnic velkoplošnou opravu asfaltové komunikace včetně příslušenství.

Stavební práce probíhají za uzavírky levého jízdního pásu a potrvají do konce tohoto roku. Celková délka uzavírky je jeden kilometr. Aktuálně se na komunikaci I/13 zpevňuje podloží na posledním úseku dlouhém cca 400 metrů, kde do konce týdne bude provedena pokládka asfaltového souvrství. V příštím týdnu se dodělají monolitické žlaby, doplní se dopravní značení a nainstalují se svodidla. Následně se převede doprava do pomalých jízdních pruhů v úseku dlouhém cca 400 m. Ve středním dělícím pásu se provede oprava kanalizace. Sjezd na Plzeň bude zprovozněn.