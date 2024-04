U jezera Most vyroste Eiffelovka z oceánského odpadu

Eiffelova věž, symbol Paříže a letošních olympijských her, se bude majestátně tyčit i v Česku. Dvanáct metrů vysoká replika ikonické stavby vyroste přímo u jezera Most, kde bude ozdobou Olympijského festivalu (26. července až 11. srpna). Vyrobena bude z unikátního materiálu, který ještě nikdo nikdy pro podobný projekt nepoužil!

Proč se letos v létě postaví Eiffelova věž zrovna v Mostě? „Olympijské hry budou v Paříži a cílem Olympijského festivalu u jezera Most je přenést skvělou atmosféru her našim fanouškům v České republice. A my ji chceme přenést se vším všudy, tedy i s ikonickou stavbou, jakou Eiffelova věž je. Děláme takový Most do Paříže,“ řekla Naďa Černá, projektová ředitelka Českého olympijského výboru.

Česká Eiffelovka vzniká z originálního materiálu oPET, což je zcela recyklovaný plastový odpad vylovený z oceánu. Přes 1500 dílů, ze kterých bude Eiffelova věž u jezera Most složena, se vyrábí kompletně 3D tiskem. „Tento projekt je pro nás velká výzva. Bude to jeden z největších 3D objektů, co kdy vznikl. Celý proces tvorby Eiffelovky zabere přes tři měsíce,“ prozradil Jan Hřebabecký, zakladatel společnosti 3DDen.

Olympijský festival u jezera Most nabídne letos v létě návštěvníkům kromě unikátní kopie Eiffelovy věže i možnost vyzkoušet si přes padesát sportů, fandit našim olympionikům v největší fanzóně či poprvé v historii festivalu přespat ve speciálním Olympijském kempu.

A to není vše! Po návratu z Paříže čeští olympionici zamíří rovnou za fanoušky k jezeru Most a dojde na tradiční a velice oblíbené emotivní přivítání. Na festivalu se budou návštěvníci setkávat a sportovat i s ambasadory akce olympijskými medailisty oštěpařkou Barborou Špotákovou a skifařem Ondřejem Synkem. Navíc se budou moci vyfotit po celou dobu konání Olympijského festivalu i s maskotem her v Paříži 2024 roztomilou oživlou čepicí Phryge.