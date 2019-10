Unipetrol bude znovu vystavovat na veletrhu K v Düsseldorfu

Unipetrol se podruhé v historii zúčastní nejprestižnějšího světového plastikářského a gumárenského veletrhu K 2019, který se uskuteční od 16. do 23. října v německém Düsseldorfu. Unipetrol v rámci prezentace „We shape the world around you“ představí své klíčové produkty. Společně s Unipetrolem bude vystavovat polská společnost Anwil, která rovněž patří do nadnárodní skupiny PKN Orlen.

„Veletrh K je v našem oboru nejdůležitější událostí v Evropě, která je naším klíčovým exportním trhem. Kromě upevnění vztahů s našimi obchodními partnery chceme rovněž oslovit nové zákazníky a upevnit naši pozici na mezinárodním trhu,“ uvedl místopředseda představenstva Unipetrolu Maciej Libiszewski a dodal: „Návštěvnicí veletrhu se budou moci seznámit s našimi klíčovými produkty, do jejichž vývoje i výroby neustále investujeme.“

Unipetrol v Düsseldorfu představí široké spektrum petrochemických produktů jako vysokohustotní polyetylen Liten, polypropylen Mosten, vysoce vodivé saze Chezacarb či Neralit vyráběný v neratovické Spolaně. Velkoryse pojatý dvoupatrový stánek bude umístěný v hale 7A.

Letošní ročník veletrhu je zaměřen na čtyři klíčová témata:

· Plasty pro udržitelný rozvoj a oběhové hospodářství

· Digitalizace a plastikářský průmysl 4.0

· Integrace systému: Funkčnost prostřednictvím materiálu, procesů a designu

· Mladé talenty v průmyslu

Veletrh K patří mezi nejvýznamnější veletrhy ve svém oboru na světě. V Düsseldorfu se koná každé tři roky už od roku 1952. Jeho posledního ročníku se před třemi roky zúčastnilo 3293 vystavovatelů z 61 zemí. Návštěvu veletrhu si nenechalo ujít více než 232 tisíc návštěvníků.