Policisté z oddělení hlídkové služby kolem druhé hodiny ranní zastavili v ulici Dostojevského řidiče motorového vozidla WV Golf. Při této kontrole policisté zjistili, že má tento řidič vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel a to až do dubna roku 2022. Řidič byl zadržen a převezen do policejní cely. Ve zkráceném přípravném řízení mu bylo sděleno podezření z trestného činu Maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což mu hrozí trest odnětí svobody až do výše 1 roku.