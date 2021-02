Ústecký kraj podpoří „své“ mladé vědce

Zastupitelstvo Ústeckého kraje schválilo nový dotační program „Podpora a stabilizace mladých vědeckých pracovníků Ústeckého kraje“. Mladým vědeckým pracovníkům do 35 let přispěje Ústecký kraj na jejich výzkum a vzdělávání až 100 000 Kč.

Dotace může být využita například i na úhradu mzdových nákladů mladého vědeckého pracovníka, jeho cestovní výdaje spojené s výzkumem či účastí na vzdělávací akci, jako je například stáž, konference apod. Žadatelem i příjemcem dotace je vysoká škola, podpořenou osobou je mladý vědecký pracovník.

Podávat žádosti do programu bude možné od 15. března do 30. června 2021, anebo do vyčerpání alokace, nastane-li dříve. Více informací najdete na webových stránkách Ústeckého kraje https://www.kr-ustecky.cz/podpora-a-stabilizace-mladych-vedeckych-pracovniku.