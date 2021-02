Motorkáři probouzejí stroje ze zimního spánku

Vyznavači jedné stopy se po zimním období tradičně nemohou dočkat, až se svými opečovávanými motocykly znovu vyrazí na tuzemské komunikace. Patří přitom jednoznačně k nejrizikovějším skupinám účastníků silničního provozu. Havárie na motocyklu končí mnohem častěji vážným zraněním či smrtí, než je tomu v případě posádek osobních nebo nákladních aut. Z policejních statistik vyplývá, že každý šestý mrtvý při dopravních nehodách v loňském roce byl právě motorkář.

Bohužel, tragickou bilanci řidiči motocyklů naplňují tradičně hned od prvních okamžiků, kdy se po zimní pauze objeví na silnicích. Podle odborníků se na této skutečnosti podílí vysokou měrou nevyježděnost motorkářů po delším půstu, chybí jim ještě potřebný odhad a reflexy.

Vedle rychlosti je právě nezkušenost hlavní příčinou dopravních nehod na motocyklu. Nejvíce fatálních nehod způsobují sice jezdci s praxí do pěti let, v posledních letech nicméně policie zaznamenává obrovský nárůst dopravních nehod na motocyklu mezi třicátníky a čtyřicátníky. Přičítá to nejen relativně snadné dostupnosti této formy zábavy, ale i změně v životním stylu lidí ve středním věku související patrně s kultem věčného mládí.

Možnost, jak se bezpečně připravit na novou sezonu, přitom existuje. Ideálním místem jsou uzavřené plochy pro výcvik bezpečné jízdy, takzvané polygony. Jedním z nejkomplexnějších disponuje areál mosteckého autodromu. Je pozitivní, že stále více motorkářů tuto možnost využívá. Potvrzuje to podle instruktora společnosti AUTODROM MOST Marka Kohoutka nebývalý zájem o kurzy bezpečné jízdy pro řidiče motocyklů. První z nich by se měl v Mostě uskutečnit začátkem dubna.

Teoretická část kurzu se zabývá technikou jízdy a výčtem krizových situací s návodem, jak je předvídat. „Vedeme ji formou diskuse na dané téma, nejde tedy o pouhou přednášku. Praktická část cílí na techniku pohledu, zvládnutí stability a ovládání motocyklu, správné zatáčení, techniku brzdění z různých rychlostí a vyhýbací manévry,“ upřesnil Kohoutek.

Výcvik je podle něj k nezaplacení právě v běžném provozu, kdy nepředvídatelný okamžik může nastat kdykoli a kdekoli. „Rychlá reakce trénovaného motorkáře mu často může zachránit život,“ vysvětlil.

Motorkáři kurz absolvují na vlastních strojích, což instruktor označil za velkou výhodu. „Plochy s moderními technologiemi umožní jezdci zjistit chování a limity svého motocyklu v hraničních situacích, sám si zase ověří svou schopnost stroj v těchto situacích ovládat. Kurz je vhodný pro každého motorkáře, ani ti zkušení nejsou vzhledem ke každoroční zimní pauze na silnicích žádnými proroky,“ vysvětlil Kohoutek.

Upozornil, že zájemci o kurz by si měli důkladně zkontrolovat technický stav stroje, doplnit pohonné hmoty a dorazit v dobré fyzické kondici. Kurz totiž trvá i s přestávkou na oběd sedm hodin.

Autodrom nabízí také motoškolu pro cestovní endura s kaskadérem a testovacím jezdcem Mírou Lisým. Pokročilí motorkáři, kteří už mají za sebou základní výcvik a chtějí si například vyzkoušet i okruhové jezdění, se mohou přihlásit na trénink pod vedením instruktorů Míry Lisého.

Motocykloví nadšenci si mohou vyzkoušet své jezdecké schopnosti a limity svého stroje i při volných jízdách pro širokou veřejnost na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu.