Ústecký kraj děkuje pracovníkům z první linie

Jako poděkování za obětavou práci nad rámec běžných povinností v době koronavirové pandemie připravil Ústecký kraj pro zdravotníky a zaměstnance svých příspěvkových organizací volné vstupenky do zoo, botanické zahrady, muzeí, galerií a na filmové produkce.

„Těch několik měsíců karantény bylo pro všechny náročným obdobím plným stresu. Přesto byli lidé, kteří se nad rámec svých povinností přihlásili např. ke službám ve skladu ochranných pomůcek, řidiči ze Správy a údržby silnic pomůcky rozváželi a zásobovali celý kraj. Obzvlášť je třeba poděkovat pracovníkům v sociálních službách, kteří se starali o své klienty třeba i v ohrožení vlastního zdraví, podobně jako zdravotničtí záchranáři a lékaři a sestry v nemocnicích. Proto jim chceme poděkovat i drobnou pozorností v podobě volných vstupenek,“ vysvětli náměstek pro regionální rozvoj Zdeněk Matouš.

Ústecký kraj nakoupil cca tisíc rodinných vstupenek do každé zoologické zahrady v regionu, 1200 lístků na produkce filmu Bourák v kinech po celém kraji, 1000 rodinných vstupenek do botanické zahrady (která je poskytla se slevou jako vlastní formu poděkování) a dále nabídne bezplatné vstupenky do svých galerií a muzeí. Lístky budou předány nemocnicím, pracovníkům příspěvkových organizací kraje, tedy zařízení sociálních služeb, Zdravotnické záchranné služby ÚK, Správy a údržby silnic ÚK , a zaměstnancům krajského úřadu, kteří se dobrovolně zapojili do práce v centrálním skladu ochranných pomůcek a dalších aktivit v souvislosti s pandemií.