Ústecký kraj hostil zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR

Zasedání Komise Rady Asociace krajů ČR pro financování a majetek krajů se uskutečnilo v Ústí nad Labem. V aktuálním volebním období se Komise v Ústeckém kraji sešla poprvé.
„Na programu byla řada důležitých témat, například financování nepedagogických pracovníků nebo financování sociálních služeb pro příští rok,“ uvedl krajský radní pro oblast financí Jan Růžička, který je zároveň místopředsedou Komise.
Jednání v Ústí nad Labem se zúčastnila také poslankyně Alena Schillerová, zahájil ho hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.