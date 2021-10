Ústecký kraj jako centrum vývoje autonomních prostředků

V Inovačním centru Ústeckého kraje (ICUK) se zástupci Ústeckého kraje proběhlo jednání ohledně vzniku Platformy pro autonomní prostředky.

Hejtman Ústeckého kraje navrhl vznik nové „Platformy pro autonomní prostředky“, která by měla konkretizovat další kroky a postupy v této oblasti pro jednotlivé organizace. Organizátorem nově vzniklé platformy by se mělo stát Inovační centrum Ústeckého kraje. Platforma by měla zaštiťovat aktivity v oblasti celkové koordinace, aktivity spojené s dotačními tituly a zajišťovat spolupráci mezi dalšími přizvanými komerčními subjekty.

Jednání v Inovačním centru Ústeckého kraje začalo krátkým shrnutím významných projektů realizovaných v Ústeckém kraji během uplynulých dvou let. Následně pokračovala diskuze, která se zabývala aktuálně řešenými případy, které směřovaly k prohloubení a rozšíření tématu. Z diskuze následně vzešel návrh k utvoření platformy, která by se tématem autonomních prostředků blíže zabývala – Platforma pro autonomní prostředky. Výchozí inspirací pro vznik nové platformy byla Vodíková platforma Ústeckého kraje, která vykazuje známky velmi dobrého fungování. Kromě vzniku nové platformy se jednalo také o memorandu k prohloubení spolupráce se sousedním Saskem. Posledním bodem jednání byla v závěru odpoledne podpora autonomní mobility ze strany státu a Ústeckého kraje.