Ústecký kraj je mezi dvaceti osmi regiony na světě s péčí o pacienty s cévní mozkovou příhodou na nejvyšší úrovni

Ústecký kraj je Andělským regionem. Stal se jím za úspěchy při záchraně a léčbě pacientů s iktem, cévní mozkovou příhodou (CMP), ale také za výsledky edukačního programu zapojených dětí prostřednictvím základních a mateřských škol v uplynulém roce 2024.

Projekt Iniciativy Angels (IA) ve spolupráci s Evropskou společností pro cévní mozkové příhody (ESO) každoročně vyhodnocuje úroveň a kvalitu procesů poskytované zdravotní péče pacientům s CMP. V loňském roce IA odstartovala hodnocení nejen jednotlivých nemocnic a zdravotnických záchranných služeb, ale také celých oblastí. A tak se za rok 2024 Ústecký kraj dostal do elitní společnosti prvních 28 Andělských regionů, které mají komplexní péči o pacienty s CMP na nejvyšší úrovni. Do konce roku 2027 chce IA ocenit 100 regionů po celém světě.

Slavnostní předání ocenění za účasti hejtmana Richarda Brabce a dalších zástupců Ústeckého kraje, evropské ředitelky projektu Iniciativa Angels Lorenzy Spagnuolo, generálního ředitele Krajské zdravotní, a. s. (KZ), Jiřího Laštůvky, ředitele Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje Petra Bureše a ředitelů škol se uskutečnilo v Hotelu a Restaurantu Větruše v Ústí nad Labem.

„Ocenění jsme získali jako jeden z 28 regionů, kde se nejlépe starají o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Patříme mezi nejlepší regiony na světě, což je skvělá zpráva pro pacienty i jejich rodiny a opět to dokazuje, že Ústecký kraj v mnoha ohledech patří do naprosté špičky,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Richard Brabec.

„Toto ocenění mě velmi těší, protože medicína stojí na skvělých jednotlivcích, ale v dnešní době je stále více o týmech, spolupráci. A ta je v případě iktových center v Krajské zdravotní a Ústeckém kraji příkladná. To, že je zde oceňována naše péče o nemocné s iktem, dokazuje, že dovedeme spolupracovat mezi jednotlivými obory. A to je velmi cenné,“ uvedl generální ředitel KZ Jiří Laštůvka.

Společnost Krajská zdravotní provozuje iktová centra v šesti nemocnicích, které tvoří – s ohledem na geografické rozmístění v regionu – páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj. Ta dosahují v léčbě pacientů s CMP dlouhodobě vynikajících výsledků nejen v rámci České republiky, ale také ve srovnání se zahraničím.

Iniciativa Angels je nekomerční projekt podpořený evropskou a světovou iktovou organizací a spolu s iktovými centry a zdravotnickými záchrannými službami má za cíl optimalizaci managementu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Iniciativa Angels tak od roku 2017, ve spolupráci s Evropskou společností pro cévní mozkové příhody, uděluje, na základě splněných daných parametrů kvality péče iktovým centrům ocenění (od roku 2021 i zdravotnickým záchranným službám).

Podle míry plnění nastavených kritérií, jako je například počet léčených pacientů s CMP, úroveň včasné diagnostiky, dostupnost péče a další, pak může Iktové centrum (IC) získat od IA diamantové, platinové či zlaté ocenění. Na nejvyšší status v minulých letech dosáhly již všechny nemocnice KZ – v Ústí nad Labem, Děčíně, Teplicích, Chomutově, Litoměřicích a Mostě. Za právě hodnocený loňský rok diamantového stupně dosáhlo prvních pět jmenovaných, mostecká nemocnice má ocenění platinové.

„Všechna naše centra získala diamantový status již opakovaně, v Ústí nad Labem a Chomutově získala již popáté, centrum v Teplicích dokonce pošesté. Opakovaný úspěch všech našich oceněných center jen potvrzuje skvělé nastavení komplexního iktového programu v rámci celé Krajské zdravotní a ukazuje na pevné místo všech jejích nemocnic na špičce nejen v České republice, ale i ve světě,“ s potěšením konstatoval vedoucí Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní v Masarykově nemocnice v Ústí nad Labem David Černík.

Až do roku 2024 hodnotila IA pouze kvalitu nemocnic, respektive jejich iktových center, a zdravotnických záchranných služeb. „Aby neposuzovala pouze jednotlivé poskytovatele zdravotní péče, přišla se snahou o ucelený koncept hodnocení. Aby lidé z daného kraje viděli, že kvalita péče je zde dobře nastavená. Bez ohledu na to, do které z nemocnic pojedou. Od loňska se hodnotí komplexnost péče,“ vysvětluje doktor Černík, proč vzniklo hodnocení Andělských regionů.

Pro zisk ocenění „Andělský region“ je nutné dosáhnout čtyř cílů:

dostatečný počet proškolených dětí v rámci kampaně Hrdinové FAST, žáků základních a mateřských škol, kteří mají za úkol vzdělávat dva prarodiče

dostatečný počet iktových center na populaci – dostupnost zdravotní péče pro lidi postižené cévní mozkovou příhodou

zdravotnická záchranná služba musí mít alespoň zlatý stupeň ocenění Angels

všechny nemocnice v síti pro léčbu onemocnění iktem musí dosáhnout alespoň zlatý stupeň ocenění Angels

Dobré výsledky kampaně Hrdinové FAST, prvního z uvedených cílů, jsou pro zisk ocenění „Andělský region“ neodmyslitelné. Protože osvěta, vědomosti v populaci, jsou velmi důležité, IA spolupracuje i se školami. Kampaň Hrdinové FAST běží globálně ve 25 zemích a poslední rok a půl i v České republice. Cíl pro počet proškolených dětí vychází z počtu cévních mozkových příhod na populaci kraje.

Česká republika v celosvětovém srovnání, pokud jde o premiérové ocenění „Andělský region“, velmi úspěšná. Za rok 2024 je mezi 28 regiony na světě, které přísná kritéria splnily, pět jejích krajů. Kromě Ústeckého kraje také Karlovarský kraj, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj a Moravskoslezský kraj.