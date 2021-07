Ústecký kraj má dva oceněné dárce kostní dřeně

Český národní registr dárců dřeně a Nadace pro transplantace kostní dřeně ocenily celkem 62 dárců za rok 2020. Díky nim mohla být pacientům bez dárce v rodině transplantována kostní dřeň. Mezi nimi byl i Aleš Bezemek z Litoměřic a Jan Matěj Švec z Varnsdorfu.Každý, kdo se zapíše do registru dárců kostní dřeně, zvyšuje někomu naději na život. Samotná registrace automaticky neznamená, že k darování dřeně či krvetvorných buněk bude registrovaný někdy vůbec vyzván. To ale není případ Aleše a Honzy, kteří o tom, že byli vyzváni, hovoří jako o štěstí. Zachránili dva životy.

Ústecký kraj s Českým národním registrem dárců dřeně a ústeckou Masarykovou nemocnicí spolupracuje v rámci náborů do registru již několik let. „Díky dlouhodobé spolupráci s Ústeckým krajem se postupně z regionu, kde vstupovalo do registru jen málo dobrovolníků, stala oblast, kde mladí lidé nejenže se registrují a tím dávají naději, ale teď i skutečně darují krvetvorné buňky,“ řekla mluvčí Českého národního registru dárců dřeně Klára Conková.

Pro zápis do registru jsou nutné tyto základní podmínky:

věk 18 – 35 let (až do dne 36. narozenin)

velmi dobrý zdravotní stav bez trvalého užívání léků (vyjma antikoncepce a léků na sezónní alergie)

hmotnost alespoň 50 kg

ochota překonat určité nepohodlí a „ztrátu“ času pro záchranu života někoho neznámého

V ČR onemocní každoročně stovky lidí včetně mladých lidí i malých dětí chorobami krvetvorby, které vážně ohrožují jejich život. Nejznámější a nejčastější mezi těmito nemocemi je leukémie. Následují ji zhoubné nádory krvetvorby, těžké útlumy krvetvorby nebo imunity. Transplantaci kostní dřeně absolvuje v naší zemi několik set pacientů. Z toho 75 % dárců krvetvorných buněk je od nepříbuzného dobrovolného dárce. Bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho“ dárce kostní dřeně nenajde.