Ústecký kraj monitoruje výskyt sov kvůli „rozhozu“ rodenticidů

Ústecký kraj na základě aktuálně provedeného monitoringu obsazených teritorií sov upřesnil oblasti výskytu zákonem chráněných sýčků obecných i sovy pálené a v jarním období (duben – červenec) umožní zemědělcům aplikaci rodenticidů i v místech, kde jej na podzim užít nemohli. Důvodem je odlišná zóna výskytu sov, které v období hnízdění hledají potravu pouze v okolí hnízdiště.

V návaznosti na aktuálně platná nařízení Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kterými zkušební ústav za stanovených podmínek povolil aplikaci přípravků Stutox II a Ratron GW ve zvýšených dávkách do nor, případně i rozhozem na povrch terénu, krajský úřad provedl revizi aktuálních dat o výskytu zvláště chráněných druhů, jejichž populace by mohly být aplikací těchto rodenticidů ohroženy.

Podle aktuálních informací je možné pro období hnízdění zúžit areál výskytu sýčka a sovy pálené pouze na okolí obsazených hnízd, protože v době hnízdění tyto sovy loví potravu pouze v okolí hnízdiště, doletová vzdálenost je zpravidla do jednoho kilometru v případě sýčka a do dvou kilometrů v případě sovy pálené. Možnost aplikace rodenticidů v rozletových zónách je časově omezena pouze na dobu hnízdění a odchovu mláďat, tedy do 1. srpna 2021. Poté se totiž mladé odchované sovičky rozlétají do širšího okolí a hledají si vlastní teritorium, proto v tomto období musí být oblast sov zvětšena o rozletové zóny. Z důvodu jejich ochrany opět nebude možná aplikace rodenticidů ani v rozletových zónách, obdobně jako v podzimním období roku 2020. Rozletové zóny sov budou stanoveny Agenturou ochrany přírody a krajiny.

Vlastníci nebo nájemci pozemků, kteří jsou z důvodu ochrany přírody omezeni ve svém hospodaření, mají nárok na náhradu újmy, která jim v důsledku tohoto omezení vznikne.