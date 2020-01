Ústecký kraj ocenil studenty za bezpečnou práci v on-line prostředí

V dnešní moderní době je znalost on-line prostředí nedílnou součástí našich životů. S používáním internetu je však spojená problematika elektronické bezpečnosti. Žáci a studenti základních a středních škol Ústeckého kraje se opět mohli zapojit do soutěže s projektem „Kraje pro bezpečný internet“ a vyhrát hodnotné ceny.

Na Krajském úřadě Ústeckého kraje se konalo předání cen výhercům krajského kola finále této soutěže. Ceny výhercům předal náměstek hejtmana pro oblast školství, mládeže a sport Petr Šmíd a Radmila Krastenicsová, předsedkyně výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost. Smyslem soutěže je podpora prevence v oblasti elektronické bezpečnosti mládeže a preventivní aktivity snižující míru elektronické kriminality na území jednotlivých krajů.

V rámci krajského finálového kola Kvízu první příčku v kategorii 8 – 12 let obsadila Eliška Fialová ze Základní školy Na Podlesí, Kadaň. V kategorii 13 let zvítězil Jakub Novák z Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice. V nejstarší kategorii byl nejúspěšnější Martin Kadlec z Gymnázia Děčín, druhý skončil Vojtěch Scato z Gymnázia Josefa Jungmanna, Litoměřice a třetí příčku obsadil Marek Boris ze SOŠ podnikatelská, Most.

„Chtěl bych vám všem poblahopřát. Všichni, co tu sedíte, jste vítězové. Pokračujte i nadále ve vzdělávání, protože se poté budete mít v životě dobře. Samozřejmě velké díky patří i pedagogům, kteří mají na vašem úspěchu nemalou zásluhu,“ uvedl náměstek hejtmana Petr Šmíd.