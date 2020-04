Ústecký kraj spolupracuje v době nouzového stavu s místními chemickými firmami

Minulý týden se měl konat další ročník Chemického fóra Ústeckého kraje. Realita to bohužel neumožnila. V rámci loňského ročníku hejtman Oldřich Bubeníček laickou i odbornou veřejnost ubezpečil, že chemie bude nadále předmětem zájmu vedení kraje. Tato spolupráce se našemu regionu nyní v dobrém vrací.

V rámci nadstandartní spolupráce kraj již odebral deset tisíc litrů lihového dezinfekčního prostředku AntiCovid od společnosti ENASPOL. AntiCovid zaručuje likvidaci virů Covid-19, které způsobují současnou pandemii, kvůli níž naše vláda i další země vyhlásily během března nouzový stav a řadu mimořádných opatření. K dispozici ho dostanou příspěvkové organizace Ústeckého kraje, obce a složky Integrovaného záchranného systému. Dále kraj od ústecké společnosti Spolchemie dostal darem chloran sodný, určený také k desinfekci. Kraj navázal i spolupráci s firmami produkujícími materiály z nanovláken, např. firmou NANOLOGIX z Českého Jiřetína a firmou Nanotex Group z Litvínova – dodávají nám respirátory a nanotextilii pro roušky.

K významu chemického průmyslu, který v dnešní době tvoří dominantní část hospodářského potenciálu našeho regionu. „Je to právě chemie, která do našeho světa posílá produkty každodenní spotřeby a je to ta samá chemie, která má obrovský potenciál k tomu těchto produktů jako již odpadu se tzv. zbavit a jako druhotnou surovinu využít. Skutečnost, že v našem kraji jsou mozky schopné působit ve špičkových nanotechnologiích, které do chemie bezesporu patří, jsou skvělou vizitkou,“ řekl hejtman.