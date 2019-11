Ústecký nábor přivedl do registru dárců kostní dřeně 45 dobrovolníků

Letos už podruhé se na krajském úřadě uskutečnil nábor do registru dárců kostní dřeně, který přivedl do registru dalších 45 nadějí na život. Jeden z náborů se uskutečnil také letos v červnu na Dni záchranářů v Litoměřicích. Díky těmto náborům se za tento rok podařilo do registru zapsat celkem 140 nových dobrovolníků.

Tváří podzimního ústeckého náboru se stali hráči amerického fotbalu Blades, kteří se do registru také zapsali. Přítomné přišel podpořit a pozdravit náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Stanislav Rybák.

I přesto, že je aktuálně v Českém národním registru dárců dřeně více než 90 tisíc dobrovolníků, bohužel pro každého čtvrtého pacienta se „jeho“ dárce kostní dřeně nenajde a umírá. Proto je tak nutné počet dobrovolníků v registru neustále zvyšovat. „Čím větší vzorek populace máme, tím úměrně zvyšujeme také šanci na uzdravení pro každého nemocného. Děkujeme proto všem, co se k nám rozhodnou přidat,“ říká mluvčí Českého národního registru dárců kostní dřeně Klára Conková.