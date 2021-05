Už za pár dní staruje Divadelní léto na Hněvíně, těšte se na oblíbené i nové kusy

Městské divadlo v Mostě odstartuje v pátek 21. května Divadelní léto na Hněvíně a to komedií 3 Ženy. Hotelový pokoj, jedna noc a tři generace žen z jedné rodiny, které s nelítostným humorem odhalují vzájemné komplikované vztahy. V režii Martina Vokouna v hlavních rolích uvidíte Zitu Benešovou, Markétu Hausnerovou a Ivanu Zajáčkovou, dále hrají Matyáš Procházka, Jana Pin a Anna Hrodková.

V rámci Divadelního léta na Hněvíně odehraje mostecká činohra spolu s Divadlem rozmanitostí celkem jedenáct inscenací a to od 21. května do 27. září. Informovala o tom produkční a propagační referentka městského divadla Lenka Krestová. „Prvním představením bude v pátek 21. května inscenace Tři ženy. Další termíny a podrobný program Divadelního léta naleznete na webových stránkách divadla,“ uvedla Lenka Krestová. Diváci se dále mohou těšit na první a druhou předpremiéru inscenace Hráči, nebo hudební komedii Baron Prášil.

Vstupenky na Divadelní léto na Hněvíně je možné rezervovat online. Platba je možná pouze v hotovosti v divadelní pokladně. K návštěvě představení je nutné dodržet jedno z následující opatření: 14 dní od ukončení očkování, do 90 dní od prodělání onemocnění COVID 19, Negativní POC antigenní test ne starší než 72 hod nebo negativní PCR test ne starší 7 dní, u dětí do 6 let není testování požadováno. K ochraně dýchacích cest respirátor. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte obchodní oddělení MDM: 777 313 298, propagace@divadlo-most.cz

Rezervace vstupenek zde: http://www.divadlo-most.cz/cz/nas-repertoar-detail/…