Uzavírka mostu u nemocnice

Dopravní upozornění: Ve čtvrtek 24. října dojde k uzavírce mostu u nemocnice v ulici J. E. Purkyně

Brzy začne očekávaná rekonstrukce mostu u nemocnice v ulici J. E. Purkyně. S tím souvisejí i dopravní omezení. K úplné uzavírce dojde od 24. října letošního roku a povolena je až do konce září roku příštího. Doprava k nemocnici bude umožněna pouze jedním směrem a to ulicí Slovenského národního povstání (SNP) a Svážná. Zastávka „Most, nemocnice“ bude po dobu uzavírky přemístěna do prostoru parkoviště před nemocnici v Mostě. Autobusy městské hromadné dopravy budou jezdit po své trase až do ulice J. E. Purkyně a dále na parkoviště před nemocnicí do přemístěné zastávky „Most, nemocnice“ a zpět přes parkoviště ulicí J. E. Purkyně, Svážná, SNP a dále po své trase.