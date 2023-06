Územní studie o budoucnosti okolí jezera Most získala titul „Urbanistický projekt roku 2023“. Město Most předpokládá, že vzhledem ke složitým základovým podmínkám dané lokality, která je bývalou výsypkou, nebude zástavba v této lokalitě zahájena dříve, než cca za 15 let.

Soutěž vypisuje tradičně Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů a s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Přihlášené projekty jsou zveřejněny a hlasuje o nich veřejnost.

Cílem soutěže je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s důležitostí územního plánování. Soutěž je vypsána na podporu realizace kvalitních územních i regulačních plánů, urbanistických studií i koncepčních řešení částí územních celků, měst, obcí i krajiny. Projekty ukazují velmi vysokou úroveň zpracování, velký rozsah, hloubku a široký záběr řešení jednotlivých lokalit. Soutěž tak odráží důležitost a význam kvalitního zpracování studií pro přípravu územních plánů, jejich změn i investičních záměrů.

Na snímku primátor města Mostu Marek Hrvol s cenou