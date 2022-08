Užijte si babí léto pěšky i na kolech!

Vezměte chodecké hole, nasedněte na kolo a vydejte se s rodinou nebo přáteli a dalšími účastníky vstříc zdolání několikakilometrové tratě pravidelné akce pořádané městem na ukončení turistické sezony, které v posledních letech nese název Babí léto na kole i pěšky. Koná se tradičně v neděli, letos 18. září. Účastníci vystartují od rybníčka u přesunutého kostela, kde bude také cíl jejich cesty.

Město Most již několik let pořádá pro širokou veřejnost cyklistický a pěší výlet, kterým zakončuje turistickou sezonu. Ani letošek nebude výjimkou. Pro kolečkáře jsou připraveny dvě tratě – kratší a méně náročná především pro rodiny s dětmi nebo cyklisty, kteří na delší trasu necítí (ta bude mít zhruba 10 kilometrů) a delší pro zkušenější o délce 35 kilometrů. Kratší trasa povede kolem jezera Most. Delší, určená pro horská kola, povede od kostela přes Komořany, Horní Jiřetín, Litvínov a přes Střimickou výsypku kolem jezera Most zpět ke kostelu. Pěší zase vyrazí na zhruba sedmikilometrový pochod přes Střimickou výsypku s výhledy na jezero, trasa je vhodná pro chůzi s hůlkami nordic walking. V cíli čekají účastníky odměny, občerstvení a doprovodný program. Společně pak mohou u jezírka posedět a užít si babího léta.

V doprovodném programu bude možné v rámci bezpečnosti silničního provozu vyzkoušet opilecké brýle, získat informace o bezpečnosti na kole či si vyzkoušet své znalosti v testech. Připravena bude dráha pro cyklisty s možností vyzkoušení elektrokol. Na výlety do hor bude přítomné lákat Destinační agentura Krušné hory.

Akce se koná v neděli 18. září. Pěší vyrazí na svou trať v 10 hodin, cyklisté na dlouhou trať v 10:15 hodin a cyklisté na krátkou trať v 10:30 hodin.