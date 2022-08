Mostecká házená žen vstupuje v sobotu do sezóny!

V sobotu 3. září vstoupí Baník Most do nového ročníku házenkářské interligy. Ve sportovní hale přivítá od 17:30 hodin celek Zlína.

Nový ročník česko – slovenské soutěže opět pod názvem MOL liga už bude mít pouze dvanáct účastníků, osm českých a čtyři slovenské. Skončil zde polský Chorzów a do první ligy sestoupil Hodonín.

Handball club Zlín obsadil v minulém ročníku interligy až 12. místo. Tým trenéra Vávry posléze zachránil příslušnost k elitě v baráži proti Kunovicím.

Baník už bez dlouholeté reprezentantky Korešové, která odešla do mateřského Písku, a s novou polskou pivotkou Somionkovou bude v sezóně 2022/23 obhajovat český titul. Zároveň by rád získal zpět ten federální, který mu loni o jediný bod uzmuly Michalovce. A také má cíl uspět v náročné Lize mistryň, do které se letos vrátil a v níž ho čeká porce čtrnácti kvalitních a atraktivních zápasů!

V přípravě se Struzikovy svěřenkyně utkávaly s českými, polskými, rumunskými a hlavně německými kluby. Kromě domácího klání v podobě mezinárodního turnaje absolvovaly také přípravný turnaj v Halle. Družstvo čeká obrovská porce zápasů včetně těch s nejlepšími evropskými kluby.

Permanentku na obě soutěže (Liga mistryň se bude hrát v Chomutově) pořídíte ve sportovní hale za 1790 korun. Klub doporučuje si koupi předem domluvit na tel. 777 707 036.

Permanentka jen na Ligu mistryň je k dostání online zde , stojí za 990 Kč.

A konečně permanentku pouze na MOL ligu pořídíte za 850 korun online zde . Obě dílčí permanentky si pak vyzvednete ve sportovní hale.

Základní vstupné na jednotlivé zápasy MOL ligy, tedy i na Zlín, je 80 korun.

Nejbližší domácí zápasy DHK Baník Most, jak o nich informoval klub:

Interliga

Sportovní hala Most

3. 9. 17:30 DHK Baník Most – Zlín

14. 9. 18:00 DHK Baník Most – Plzeň

21. 9. 18:00 DHK Baník Most – Slavia Praha

12. 10. 18:00 DHK Baník Most – Stupava

20. 11. 18:00 DHK Baník Most – Olomouc

Liga mistrů

Rocknet aréna Chomutov

11. 9. 14:00 DHK Baník Most – SG BBM Beitigheim (GER)

24. 9. 16:00 DHK Baník Most – Krim Mercator (SLO)

22. 10. 16:00 DHK Baník Most – FTC-RAIL Cargo Hungaria (HUN)

3. 12. 16:00 DHK Baník Most – Vipers Kristiansand (NOR)