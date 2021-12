Užijte si PubQuiz neboli hospodský kvíz v Citadele

Jste hraví a rádi chodíte do kavárny na víno nebo kávu? Proč to nespojit. Dejte dohromady tým a přijďte 30. prosince v 19 hodin do Café Baru v Citadele. Soutěžit mohou rodiny, firemní týmy, party kamarádů nebo učitelský sbor!

Vzhledem k nařízením vlády platým od 1.11.2021 mohou k jednomu stolu jen týmy s max. šesti členy

PubQuiz neboli hospodský kvíz je vědomostní týmová hra oblíbená po celém světě. O co jde? Vědět více než soupeř a dokázat, že si stále něco pamatujete ze školních lavic! Zaměňte gauč za pohodlí Vaší oblíbené hospůdky a společně s Vašimi přáteli si zasoutěžte proti ostatním.

Hospodský kvíz se skládá z 5 kol, 10 témat a 51 otázek. Nemusíte se však bát, že byste se měli ztrapnit před ostatními svou nevědomostí. Otázky jsou namixovány tak, aby si každý přišel na své. Po každém kole následuje pauza na občerstvení a hlavně sečtení výsledků moderátorem, který Vás bude celým večerem provázet. Na konci kvízu moderátor vyhlásí ten tým, který dával ve škole nejvíce pozor nebo jen měl štěstí na sadu otázek o umělých ňadrech, ve kterých je přeborníkem.

Stůl na pubquizový večer si zarezervujte na facebookové události pro Café Bar www.pubquiz.cz



Vstupné: 70 Kč / osoba. Vstupenky k zakoupení vždy v den konání, v pokladně Citadely.