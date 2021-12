Řidiči v Tylovce špatně parkují, riskují pokuty

V Litvínově v Tylově ulici řeší zaměstnanci MŠ Tylova téměř každý týden problém se špatně zaparkovanými vozy u příjezdové komunikace pro zásobování mateřinky. Většina majitelů auta sice parkuje tak, že osobní vozy kolem nich projedou, neuvědomují si ale, že zásobovací auta jsou většinou dodávky a ty už mají problém projet. Kromě toho na místo nezajedou ani popeláři a u školky tak zůstávají nádoby nevyvezené. „Apelujeme na řidiče, aby při parkování dodržovali pravidla silničního provozu,“ vyzývá nedbalé řidiče tisková mluvčí litvínovské radnice Jitka Pavlíková. Ti by tak mohli přijít k pokutě a to by si před Vánocemi jistě nepřáli.