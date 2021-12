Muž se pokoušel ujet strážníkům přes celé město. Netušil ale, kolik motohlídek a kamer ho sleduje

Po 22. hodině večerní strážníci vyjeli na oznámení, že se na čerpací stanici nachází muž, který je pravděpodobně pod vlivem alkoholu, a řídil vozidlo. Strážníci po příjezdu na čerpací stanici uviděli popsané vozidlo, které se hned po příjezdu hlídky dalo do pohybu, a řidič začal před strážníky ujíždět. Motohlídka strážníků vyjela za vozidlem a pomocí výstražného, zvukového a světelného zařízení s nápisem STOP se snažila řidiče zastavit. Na to řidič nezareagoval zastavením, ale naopak zrychlil, aby strážníkům ujel. Ti předávali informace o pohybu vozidla ostatním motohlídkám a operátoři kamerového systému vozidlo průběžně monitorovali prostřednictvím tří kamer. Řidič tak neměl šanci se ve městě ztratit strážníkům z dohledu. To mu po chvíli zřejmě došlo, tak nakonec odbočil na parkoviště a zastavil. Strážníci řidiče vyzvali, aby opustil vozidlo a dal ruce za záda. To muž uposlechl a strážníci mu přiložili služební pouta. Řidiče, který byl zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, strážníci na místě předali přivolané hlídce Policie ČR, která si muře převzala se všemi poznatky k dalším úkonům.