V anketě, co by si Mostečané a Litvínované pro své město přáli, se objevil i návrh „KOUPIT JÁGRA“

Lidé mohou vybírat mezi parkem pro psy, veřejnou wi-fi, novými stromy, skate parkem, revitalizací rybníka nebo rozšířením kulturního domu

Celkem 260 návrhů pro zlepšení života v jejich městě odevzdali během podzimu obyvatelé Litvínova a Mostu. Nyní kampaň „Unipetrol lidem“ dospěla do své finální fáze. Porota složená ze zástupců Unipetrolu a měst Litvínov a Most, vybrala pro každé město tři návrhy, ze kterých obyvatelé obou měst určí vítězný projekt. Ten bude v každém městě za finanční podpory Unipetrolu realizován v příštím roce. Hlasování probíhá až do konce ledna na veřejných místech v obou městech, ve speciální tramvaji, na internetu nebo prostřednictvím SMS zpráv.

„První fáze naší kampaně se setkala s mimořádným zájmem obyvatel. Jejich aktivní zapojení je pro nás velmi důležité, protože oni nejlépe vědí, co je v jejich městech nejvíce zapotřebí,“ řekl Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol, a dodal: „Ze všech návrhů vybrala komise, složená ze zástupců obou měst a naší společnosti, po třech projektech pro každé město. Vítězné projekty zrealizujeme ve spolupráci s oběma městy již v příštím roce.“

Kromě Katarzyny Woś, místopředsedkyně představenstva skupiny Unipetrol, a Tomáše Herinka, člena představenstva skupiny Unipetrol, byli součástí komise, která měla za úkol vybrat finálové projekty, Kamila Bláhová, starostka města Litvínov, Jan Paparega, primátor města Most, a Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol.

V Mostě budou obyvatelé vybírat mezi návrhy vybudování veřejné sítě wi-fi na vybraných místech, vysázení stromů a vybudování parku pro psy. „Děkuji všem obyvatelům našeho města, kteří se svými nápady do kampaně zapojili. Velmi mile mě překvapilo, kolik návrhů dorazilo. Neváhejte a dejte hlas pro jeden ze tří projektů, který se v příštím roce zrealizuje právě v našem městě Most. Bude to psí park, veřejná wi-fi nebo výsadba nových stromů?“ vyzval Jan Paparega, primátor města Most.

V Litvínově mohou lidé hlasovat pro rekonstrukci kulturního domu Citadela, revitalizaci okolí Pilařského rybníka nebo vybudování skate parku. Kamila Bláhová, starostka města Litvínov, k vybraným projektům dodala: „Oceňuji, že se Unipetrol pustil do této kampaně, že našel další cestu, jak podpořit města v místě svého působení. Jsem ráda, že obyvatelé vybraných měst anketu zaregistrovali a poslali do ní své náměty. Do užšího výběru prošly také tři velmi zajímavé za Litvínov. Uvidíme, pro který z nich se nakonec občané svým hlasováním rozhodnou.“ V nepřeberném množství návrhů se objevilo například přání koupit hokejistu Jaromíra Jágra.

Obyvatelé mohou hlasovat do konce ledna 2020. Lidé mohou své hlasy odevzdávat do zelených boxů rozmístěných na veřejných místech v Mostě a Litvínově, včetně speciálně vybavené tramvaje. Hlasovat je možné také formou SMS zprávy na číslo 736 304 031 nebo online na webových stránkách www.unipetrollidem.cz, kde zájemci naleznou veškeré informace o celém projektu.

Úvodní foto: Primátor Mostu Jan Paparega odhalil tři finálová přání Mostečanů