Jedinečná přehlídka hokejových talentů ve věku do 14 let se uskuteční v neděli 27. října 2019 od 9:00 na Zimním stadionu Ivana Hlinky v Litvínově. Sev.en Hockey Cupu se účastní kromě domácího HC Litvínov další tři týmy: HC Dynamo Pardubice, PSG Berani Zlín a HC Rytíři Kladno. Turnaj organizuje společnost Sev.en Energy, která má v uvedených městech či v jejich okolí energetické provozy (elektrárny, teplárny, uhelné lomy).