V Carbonia Cupu se HKC Racing Teamu daří velmi dobře

Okruhová série Carbonia Cup se pro mostecký HKC Racing Team zatím vyvíjí velice dobře. Ve dvou odjetých podnicích zaznamenali piloti dvoulitrových monopostů Renault Matěj Kácovský a Danny Luderer a Jarda Zach se speciálem Alfa Romeo GTA jen zlatá a stříbrná umístění. V dubnu se jelo v Mostě a na konci května na Slovakiaringu. V půlce června se Carbonia přesune na maďarský Panoniaring, kde bude tým chtít pokračovat v dobře nastoleném trendu v kategorii D4.

Matěj Kácovský je mladý jezdec s cůkladnou průpravou z motokár, se kterými stále jezdí. Se silnou fomulí se velmi rychle seznámil a po několika testech už zajíždí velmi slušné časy na špičce ve své třídě. Danny Luderer je naopak už zralý muž ze sousední Spolkové republiky Německo, který se nikdy dříve motorsportu nevěnoval aktivně, spáš jen jako fanoušek. Jeho žena mu před časem pořídila dárkový poukaz od HKC Racing Teamu na svezení ve formuli. Po důkladném školení absolvoval sérii jízd a nejen, že ho zážitek velice uchvátil, ale především v sobě objevil značnou dávku talentu. Proto došlo k dohodě a Danny se účastní Carbonia Cupu v barvách mostecké stáje.

V úvodním podniku na Autodromu Most zajel velmi slušné výsledky v trénincích a kvalifikaci třídy D4 vyhrál. V cíli závodu byl také první, takže takový start kariéry je asi snem každého fanouška, kterému se podaří usednout do závodního speciálu.

V pokračování seriálu na Slovakiaringu Obsadil v kvalifikaci druhé místo, protože s druhým týmovým strojem startoval Matěj. Ten byl v měřeném tréninku nejrychlejší. Na Slovensku se jely dva ostré závody a Matěj oba vyhrál. Podmínky nebyly zrovna příznivé, jelo se na vodě, nicméně Danny, který nebyl v prvním závodu klasifikován, v tom druhém statečně držel krok s mladým kolegou a v cíli byl jen sekundu za ním. Třetí soupeř z jejich skupiny měl ztrátu dlouhých 23 sekund na vítěze. Na Slovakiaringu startoval i Jaroslav Zach s Alfou Romeo GTA, který se do týmu po nějakém čase vrátil. Po druhém místě z kvalifikace zajel i dvě druhá místa v závodech.

„Mít na nejvyšších stupních vítězů hned tři členy týmu, to je prostě zážitek, který musí potěšit každého,“ zmínil trenér Ivan Houzák. „Danny perfektně akceptuje rady a doporučení a okamžitě je uvádí do praxe. Matěj zase skvěle ctí autority, je pozorný a na trati dravý, ale zároveň jede hlavou. Chápe techniku, dokáže s mechaniky diskutovat o nastavení a říkat si, co mu vyhovuje. Jarda je kapitola sama pro sebe, zkušeností má na rozdávání. Maďarská trať bude zase trochu oříšek, protože kluci ji neznají a budou se ji muset v trénincích naučit. Ale věřím, že i na Panoniaringu uspějeme,“ dodal trenér.

Tým paralelně vysílá své členy i na mise k závodům motokár. V kalendáři Mistrovství České republiky a Poháru Autoklubu ČR nyní následuje podnik na trati v areálu Hradiště u Písku.