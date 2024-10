V Českém středohoří se natáčí nový film

Sblížení dvou opuštěných lidí a nenásilný odkaz na sílu přírody. Tak by mohl vypadat celovečerní debut režiséra režiséra Tomáše Hubáčka, který právě v těchto dnech natáčí s herci snímek Wirbel. V hlavních rolí se představí David Švehlík, Judit Pecháček a České středohoří.

Snímek vzniká v produkci společnosti Mimesis Film Jana a Alžběty Macolových. „Film jsme připravovali sedm let a lokace pro natáčení jsme hledali bez nadsázky celou tu dobu. Děj se točí kolem poničených soch a křížů v polích. Během těch sedmi let nám mnoho z našeho pohledu „krásných“ lokací odpadlo, protože ty poničené památky lidé opravili. Pro nás to bylo špatně, ale jinak je to samozřejmě skvělá zpráva, která s konečným vyzněním našeho filmu dobře rezonuje,“ uvedl režisér a scenárista Tomáš Hubáček.

Kromě představitelů hlavních rolí Davida Švehlíka a Judit Pecháček se v dalších rolích objeví Martin Finger, Alexej Pyško, Markéta Coufalová nebo Milan Mikulčík.

V neobyčejném příběhu o krajině a lidech, kteří objevují její kouzlo, ztvární kromě skvělých herců, stěžejní roli právě nádherná krajina. „České středohoří má nezaměnitelný genius loci, oplývá určitým tajemnem a mystikou, což se odráží i v samotném příběhu. Filmaři tentokrát do Ústeckého kraje nepřišli jen za finanční pobídkou, ale také za hlavním motivem, což je vždy ta nejlepší kombinace,“ těší náměstka hejtmana Ústeckého kraje Jiřího Řeháka.

V Ústeckém kraji stráví tvůrci Wirbelu 27 natáčecích dní. „Natáčet budou v lokacích Libčeves, Ječovice, Lahovice, Dolánky u Podbořan, Chožov a Křížové vršky,“ doplnila Barbora Hyšková z Filmové kanceláře Ústeckého kraje, v jejíž spolupráci nový snímek vzniká.

Momentálně se natáčí v zahořanském zámku na Litoměřicku. V jedné z vedlejších rolí se objeví Martin Finger, který se do Ústeckého kraje vrací rád. Nedávno tu natáčel snímek Zápisník alkoholičky a v ústeckém Činoherním studiu hostoval v několika inscenacích. „Když mě režisér Hubáček oslovil a následně jsem si přečetl scénář, nad touto rolí jsem neváhal. Téma Sudet, vybydleného příhraničí a nejisté přítomnosti se může zdát sice ponuré, syrové, ale na druhou stranu to bude velmi výtvarný film. A tom především díky této krásné krajině, ve které momentálně natáčíme,“ uvedl Martin Finger.

Do kin vstoupí snímek v říjnu roku 2025.

